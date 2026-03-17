Депутат ГД Говырин: некоторые пенсионеры в 2026 году получат доплаты

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году доплаты к пенсии получат неработающие пенсионеры с низкими доходами, граждане старше 80 лет и т. д., сообщает ТАСС .

«Неработающим пенсионерам с общим доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе доплачивают до этого уровня. Общероссийская величина на 2026 год равна 16 288 рублям, дальше сумма зависит от субъекта», — отметил Говырин.

По его словам, для получателей страховой пенсии базовая фиксированная выплата с начала этого года — 9584,69 рубля, после 80 лет она вырастает до 19 169,38 рубля, еще двойной размер у инвалидов I группы. С 1 января назначается надбавка на уход 1413,86 рубля, поэтому у пенсионера старше 80 лет фиксированная часть вместе с этой надбавкой доходит до 20 583,24 рубля.

Парламентарий добавил, что за иждивенцев идет прибавка в размере трети фиксированной выплаты за каждого, максимум за троих, то есть 3194,9 рубля за одного, 6389,79 рубля за двоих и 9584,69 рубля за троих.

Еще, как уточнил депутат, за северный стаж положены 50% фиксированной выплаты при 15 годах работы в районах Крайнего Севера и 30% при 20 годах работы в приравненных местностях — в пересчете на текущей год это 4792,35 и 2875,41 рубля. За 30 лет сельскохозяйственного стажа у неработающего пенсионера прибавка — 2396,17 рубля.

Кроме того, доплаты поучают бывшие работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданской авиации. С февраля средний размер прибавки у шахтеров — 6736,09 рубля, у летчиков — 21 773,25 рубля, но точная сумма считается индивидуально и пересматривается.

В стране действуют федеральные доплаты за особые заслуги. Матерям-героиням, получающим пенсию и неработающим, с этого года положено 36 619,93 рубля ежемесячно. Для Героев России, Героев Труда, тех кто награжден высшими орденами, лауреатов госпремий, олимпийских чемпионов и части тренеров действует ежемесячная прибавка в диапазоне от 22 060,2 до 36 619,93 рубля.

С 1 апреля текущего года вырастут все те суммы, которые считаются от соцпенсии.

