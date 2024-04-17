Депутат Дениско ознакомился с производством остановочных павильонов в Люберцах

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско посетил предприятие «Стройкомплекс» в городском округе Люберцы, которое разрабатывает и производит современные остановочные павильоны, навигационные стелы, световые флаги, элементы для велопарковок. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Продукция компании широко представлена в Москве. Предприятие успешно развивается. Проинформировал о мерах поддержки бизнеса, о проекте «Единой России» «Предпринимательство», муниципальным куратором которого являюсь. К примеру, в прошлом году победителями муниципального конкурса поддержки предпринимателей стали три люберецких предприятия. Они получили частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования для модернизации производства», — сказал Дениско.

Он подчеркнул, что всю подробную информацию о мерах поддержки бизнеса можно найти на инвестпортале Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.