Депутат Аксаков: ограничение по снятию наличных затронет только дропперов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что новое ограничение по снятию наличных коснется только дропперов — подставных лиц, которые обналичивают украденные деньги, сообщает ТАСС .

С 1 сентября вступает в силу ограничение на снятие наличных — в сутки можно обналичивать только до 50 тыс. рублей. Аксаков подчеркнул, что запрет не будет носить массовый характер. Он коснется только тех граждан, чей счет подозревают в использовании для прогонки украденных средств.

«Если есть подозрения по счету гражданина о том, что этот счет используется для воровства денег, для „прогонки“ ворованных денег, только по этим лицам предлагается устанавливать такое ограничение. Это единицы», — отметил депутат.

Госдума приняла закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Он вступил в силу с 1 сентября.

Также с 1 октября этого года крупные банки России обязаны добавить в свои приложения специальную кнопку, которая позволит клиентам оперативно заявить о мошенничестве. Также пользователи смогут получить электронную справку об операции, с которой можно обратиться в полицию.