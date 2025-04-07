Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения бюджета города за 2024 год

По итогам прошлого года всего в столичную казну поступило 5 трлн 170 млрд рублей, при этом объем расходов составил более 5 трлн 193 млрд рублей, сообщает пресс-служба городского департамента финансов.

«Фактические доходы бюджета города в 2024 году более чем на 18% превысили показатели, утвержденные в законе о бюджете. Всего в столичную казну поступило 5 трлн 170 млрд рублей. Объем расходов составил более 5 трлн 193 млрд рублей», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Она подчеркнула, что бюджет исполнен с дефицитом 23 млрд рублей или 0,4% от совокупного объема городских доходов. Это подтверждает устойчивость финансовой системы столицы и наличие достаточных ресурсов для выполнения социальных и инвестиционных обязательств.

По словам министра, в сравнении с 2023 годом доходы бюджета Москвы увеличились на 23%. Это является результатом последовательного развития городской экономики, которая, по предварительным оценкам, продемонстрирует рост не менее 4% в 2024 году.

В структуре доходной части бюджета столицы налоговые доходы составляют почти 87%. В 2024 году они достигли 4 трлн 488 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. Основные доходы мегаполис получил по НДФЛ, налогу на прибыль организаций и поступлениям по специальным налоговым режимам.

Глава департамента отметила, что неналоговые доходы столичного бюджета за отчетный период выросли в полтора раза, превысив отметку в 588 млрд рублей.

В свою очередь, бюджетные расходы Москвы за год увеличились на 18%. Так, в 2024 году более 93% от общего объема бюджетных расходов, что составляет 4 трлн 810 млрд рублей, было направлено на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках 13 городских госпрограмм.

В 2024 году госдолг Москвы сократился на 15% благодаря погашению трехлетних облигаций. На 1 января 2025 года долг составил 167 млрд рублей. Долговая нагрузка — 3,3% от доходов, что значительно ниже предельных значений, установленных бюджетным законодательством, заключила Зяббарова.