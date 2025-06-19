Денис Мантуров оценил развитие креативных индустрий на ПМЭФ 2025

Вопросы развития креативных индустрий, способствующих продвижению бренда «Сделано в России» и стимулированию несырьевого экспорта, занимали важное место в дискуссиях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал свою оценку развития этого сектора, сообщает «ФедералПресс» .

Он ознакомился с экспозицией павильона «Душа России», демонстрирующей богатое культурное наследие народов страны, включая фарфоровые изделия из Сысерти (Свердловская область), ковры ручной работы из Дагестана, шелковые платки от Дома моды Айшат Кадыровой, заслуженного работника культуры Чеченской Республики, и другие уникальные предметы.

Денис Мантуров также поделился своими впечатлениями от осмотра экспозиции.

«Молодцы! Мне кажется, коллеги делают очень правильную работу в направлении того, чтобы развивать и популяризировать наше народное художественное промысловое. Это наш культурный код, который нужно поддерживать, сохранять. И формировать подходы, которые смогут заинтересовать молодежь в плане работы на этих аутентичных предприятиях», — отметил он.

Отвечая на вопрос о государственной поддержке креативных индустрий, первый вице-премьер подчеркнул, что государство на протяжении многих лет возмещает издержки непосредственно тем компаниям, которые занимаются развитием народных художественных промыслов. Он пояснил, что это необходимо для обеспечения экономического роста этих предприятий.