Деньги в кубышку: как петербуржцы планируют откладывать на пенсию

«Группа Ренессанс Страхование» провела опрос, согласно которому 14% жителей Санкт-Петербурга уже сейчас копят на пенсию, 45% планируют это начать делать, а 41% рассчитывают в старости на государство, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«С прошлого года у россиян появился новый финансовый инструмент собственных пенсионных накоплений — программа долгосрочных сбережений. К взносам участников этой программы государство добавляет на протяжении 10 лет ежегодно до 36 000 рублей», — заявил генеральный директор НПФ «Ренессанс Накопления» Владислав Гусев.

По его словам, петербуржцы также ежегодно могут компенсировать часть подоходного налога, используя налоговый вычет, если были внесены взносы, не превышающие 400 тысяч рублей.

Сумма возврата рассчитывается исходя из суммы уплаченных взносов в пределах указанного лимита.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.