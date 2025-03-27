Деньги через суд: «М.Видео» не расплатилось с рядом поставщиков за товар

Маркетплейс «М.Видео» не расплатился с некоторыми поставщиками за товар. Теперь с компании требуют деньги через суд, сообщает Baza .

По данным поставщиков, выплаты не приходят с ноября. При этом кураторы компании не комментируют такую серьезную задержку.

Предприниматель Игорь П. рассказал, что сотрудничал с «М.Видео» с августа. Он поставлял компании посуду. По словам мужчины, сначала все выплаты поступали вовремя, но к осени они прекратились. В феврале текущего года предприниматель расторг контракт. По словам мужчины, компания должна ему 3 млн рублей.

Полина, другая предпринимательница, поставляла «М.Видео» гаджеты и технику. Она также сообщила, что компания приостановила выплаты. По ее словам, ей должны 4 млн рублей.

Также на прекращение выплат жалуется еще один поставщик посуды. А поставщик телевизоров подсчитал, что маркетплейс должен ему 5,5 млн рублей.

Сейчас к компании подали 24 иска. Суммы споров многомиллионные. В «М.Видео» заявили, что никаких проблем с выплатами нет, все обязательства выполняются, а задержки с деньгами связаны с перепроверками по некоторым контрагентам.