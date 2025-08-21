Денег нет и не будет: россияне не хотят жить в долг, но все равно берут кредиты

«Сравни»: 76% россиян хотя бы раз в жизни брали кредит

Новое исследование финансового маркетплейса «Сравни» показало, как россияне относятся к кредитам и наличию хорошей кредитной истории. 47% участников опроса заявили, что стараются избегать займов из принципиального нежелания жить в долг, на практике 76% россиян хотя бы раз в жизни оформляли кредит или заем. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

Самым популярным кредитным продуктом среди населения остается потребительский кредит, к нему прибегали 40% опрошенных. Кредитными картами пользовался каждый пятый участник исследования (21%), а услугами микрофинансовых организаций воспользовались лишь 6% респондентов.

Новый опрос показал, что большинство жителей России избегают кредитов из-за нежелания жить в долг. Почти половина опрошенных (47%) назвали именно эту причину главной для отказа от заемных средств.

Финансовая независимость оказалась приоритетнее для россиян, чем возможность брать кредиты. Шесть из десяти респондентов (60%) считают отсутствие долгов более важным, чем наличие кредитной истории. Лишь 8% придерживаются противоположного мнения, а 28% ценят оба фактора.

Среди других причин отказа от кредитов россияне называют отсутствие острой необходимости в займах (26%), достаточное количество собственных средств (13%) и нежелание переплачивать по процентам (13%).

Когда россияне все-таки готовы взять кредит?

Согласно опросу, каждый третий россиянин (37%) считает оправданным взять кредит для покупки жилья. Открытие бизнеса и приобретение автомобиля также входят в список уважительных причин для займа — 15% и 13% соответственно. Однако четверть опрошенных (25%) категорически отказываются от кредитов при любых обстоятельствах.

Что касается дорогостоящих покупок, большинство граждан (42%) предпочитают использовать собственные сбережения. Почти треть респондентов (30%) просто отказались бы от крупных трат, если нет нужной суммы. Остальные выбирают альтернативные решения: 13% воспользовались бы беспроцентной рассрочкой, а 12% обратились бы за помощью к родственникам или друзьям.

42% россиян уверены, что можно жить без займов, а 12% считают это возможным при хорошей зарплате. Лишь 29% опрошенных видят в кредитах необходимый финансовый инструмент для достижения различных целей.