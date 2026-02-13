Демиховский завод в Подмосковье отремонтировал более 100 колесных пар «Иволги» в 2025 г

Демиховский машиностроительный завод в Подмосковье освоил новое направление — полное освидетельствование и ремонт колесных пар электропоездов «Иволга», выпущенных Тверским вагоностроительным заводом. В 2025 году предприятие восстановило 103 колесные пары, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), входящий в состав ТМХ, при поддержке государства начал выполнять полное освидетельствование и ремонт колесных пар электропоездов «Иволга», произведенных Тверским вагоностроительным заводом. С 2018 года предприятие уже занимается восстановлением аналогичных узлов для собственных электропоездов и вагонов метро.

В рамках проекта ДМЗ приобрел современное оборудование: печь для сушки лака, два вида индукторов и балансировочный стенд. Персонал прошел необходимую аттестацию, а заводская лаборатория получила аккредитацию для неразрушающего контроля.

Процесс ремонта включает очистку изделий сухим льдом, разборку, проверку на скрытые дефекты и замену поврежденных элементов. После восстановления детали проходят испытания и окрашиваются перед отправкой заказчику. В 2025 году на заводе отремонтировали 48 моторных и 55 немоторных колесных пар. В 2026 году планируется восстановить 96 моторных и 140 немоторных пар.

Генеральный директор ДМЗ Владимир Чекалин отметил, что инвестиции в проект составили 28,6 миллиона рублей. Завод также осваивает ремонт редукторов и освидетельствование новых моделей колесных пар для электропоездов «Иволга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.