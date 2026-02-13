Демиховский машзавод в Орехово-Зуеве освоил ремонт колесных пар электропоездов

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском городском округе при поддержке фонда развития промышленности России освоил новое направление — полное освидетельствование и ремонт колесных пар электропоездов «Иволга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав ТМХ, внедрил новое направление деятельности — полное освидетельствование и ремонт колесных пар электропоездов ЭГ2Тв «Иволга». Для реализации проекта предприятие получило инвестиции в размере 28,6 миллиона рублей от ТМХ и Фонда развития промышленности России. На эти средства было закуплено и установлено современное оборудование.

В 2025 году на заводе отремонтировали более 100 колесных пар. Генеральный директор ДМЗ Владимир Чекалин отметил, что производственные мощности по новому направлению составляют 300 изделий в год. В прошлом году предприятие восстановило 48 моторных и 55 немоторных колесных пар, а в 2026 году планирует отремонтировать 96 моторных и 140 немоторных пар.

В ходе освидетельствования специалисты оценивают состояние элементов колесной пары, заменяют детали с дефектами и приводят пригодные компоненты в нормативное состояние. Освоение новой компетенции позволяет заводу полностью обеспечивать потребности ключевых заказчиков в ремонте.

В настоящее время предприятие также осваивает ремонт редукторов для электропоездов «Иволга 1.0» и полное освидетельствование колесных пар «Иволги 4.0» с редуктором собственного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.