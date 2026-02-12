Демиховский машиностроительный завод завершил инвестпроекты в Подмосковье в 2025 г

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе подвел итоги реализации инвестиционных проектов с господдержкой за 2025 год. Предприятие завершило важные этапы по развитию производства электропоездов и редукторов, сообщает пресс-служба АНО «АИР» и министерства инвестиций.

В Орехово-Зуевском округе на Демиховском машиностроительном заводе прошло итоговое совещание по реализации проектов группы ТМХ (Трансмашхолдинг) с использованием ресурсов Фонда развития промышленности и Кластерной инвестиционной платформы. Совместно с компанией «Ключевые системы и компоненты» реализуется 17 проектов на период с 2022 по 2028 год, общий объем льготного финансирования составляет 56,6 млрд рублей.

В 2025 году портфель проектов ТМХ с госфинансированием вырос, а общий бюджет превысил 73 млрд рублей. К концу года на предприятиях холдинга было введено в эксплуатацию более 450 единиц оборудования. Демиховский машиностроительный завод первым среди 12 проектных команд завершил инвестиционный этап и достиг всех ключевых показателей.

В 2025 году завод завершил проекты по развитию производства электропоездов и редукторов для моторвагонного подвижного состава. Запущен серийный выпуск электропоездов ЭП2ДМ и ЭП3Д с максимальным использованием российских компонентов. Производственные мощности увеличены до 630 вагонов в год. Создан центр компетенций по производству редукторов для электропоездов «Иволга» и вагонов метро, способный выпускать до 600 изделий для электропоездов и 600 для метро. Освоен ремонт колесных пар электропоездов «Иволга».

Также завершена разработка новых продуктов на Коломенском заводе и предприятии «Тракс» в Мытищах. Коломенский завод представил проекты дизель-генераторов и газодизельных генераторов для подвижного состава. «Тракс» разработал автономные холодильно-отопительные установки и осевые вентиляторы для различных видов подвижного состава.

На предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах реализуется проект создания моделей вагонов метро на базе отечественных компонентов при поддержке Минпромторга России и Новикомбанка. Значительная часть продукции предприятий ТМХ, созданная с использованием средств ФРП и Кластерной инвестиционной платформы, включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.