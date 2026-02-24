Делягин заявил о доходах большинства россиян ниже 50 тысяч

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что большинство жителей России зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik .

По словам парламентария, официальная статистика средней зарплаты не отражает реальной картины, так как рассчитывается без учета различий по регионам и профессиям. В общий показатель входят доходы топ-менеджеров, руководителей госкомпаний и уникальных специалистов, что повышает среднее значение.

«Мы берем топ-менеджеров, мы берем руководителей госкомпаний, руководителей государственных проектов и уникальных специалистов. А с другой стороны – люди, которые перебиваются на зарплату меньше 50 тысяч рублей. Таких большинство в нашей стране», — отметил Делягин.

Он добавил, что рост средней зарплаты на 13,7% по сравнению с прошлым годом выглядит правдоподобно, однако этот показатель, по его оценке, ниже уровня реальной инфляции.

