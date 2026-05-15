Делегация Подмосковья участвовала в X съезде «СоюзМаш»

Делегацию Подмосковья возглавил председатель регионального отделения Валерий Бунак. Ключевым событием съезда стало выступление президента России Владимира Путина. Он отметил, что несмотря на санкционное давление машиностроительные компании сохраняют устойчивую работу и осваивают новые направления.

«Российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. […] Я знаю, через какие сложности вам приходится проходить, и знаю, что вы с этим справляетесь», — отметил Владимир Путин.

С докладом о деятельности союза выступил председатель организации, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. О приоритетных направлениях дальнейшей работы рассказал первый заместитель председателя союза, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Также к участникам обратились первый вице-премьер Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, руководители госкорпораций и главы регионов.

Куратор подмосковного отделения, член бюро правления союза, генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Герой России Борис Обносов обозначил проблемы оборонно-промышленного комплекса. Среди них — поиск конкурентоспособных гражданских проектов, техническое перевооружение и планирование работы предприятий после сокращения гособоронзаказа.

В ходе выборных процедур делегаты Московского областного отделения единогласно поддержали переизбрание Сергея Чемезова на пост председателя на новый пятилетний срок. Также они проголосовали за назначение Владимира Гутенева первым заместителем председателя союза.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.