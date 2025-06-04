Делегация Китая посетила компанию «Пластмасс групп» в Щелкове и подписала соглашение

Ранее китайская делегация из города Юэцин провинции Чжэцзян посетила компанию «Пластмасс групп», где подписала соглашения о намерениях по установлению отношений дружеского обмена с администрацией и торгово-промышленной палатой городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соглашения — бессрочные. Они предполагают укрепление дружбы и сотрудничества между Юэцином и Щелковом в области культуры, здравоохранения, науки, техники, образования и других сферах.

Выбор площадки был сделан не случайно — «Пластмасс групп» уже давно сотрудничает с Китаем как в импортном, так и в экспортном направлениях. После церемонии подписания прошли обмен сувенирами, фотосессия, а также экскурсия по щелковскому предприятию. После этого делегация отправилась осматривать индустриальный парк «iЩелково».

В Юэцине проживает около 1 млн человек. Город известен своей промышленной доблестью, в особенности — производством электрического оборудования и машин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.