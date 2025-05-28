Делегация из Китая посетила одно из предприятий Балашихи

В рамках рабочего визита делегация из уезда Гуаньсянь КНР познакомилась с работой предприятия по производству ватной, косметической продукции, средств гигиены и товаров для дома.

В ходе знакомства с деятельностью компании иностранные гости узнали, что все полуфабрикаты производятся на собственном оборудовании. И продаются на всей территории РФ, СНГ, а также экспортируются в 15 стран мира.

«На территории Балашихи расположен собственный производственно-складской комплекс компании общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. Предприятие ежегодно выпускает 450 миллионов упаковок продукции, в ассортименте составляет более 2000 наименований в 6 товарных категориях», — рассказали в ходе экскурсии делегации из Китая.

Как было отмечено в рамках встречи, компания расширяет границы производства. Так, в 2024 году завершена реконструкция производственно-складского корпуса и модернизацию оборудования по производству нетканого полотна из натуральных и синтетических волокон — материал используется для изготовления влажных и сухих салфеток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.