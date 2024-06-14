Coca-Cola возвращается в Россию
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola
Роспатент получил три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, пишет РИА Новости.
Речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году обладатель вывел с российского рынка.
Указано, что документы поданы для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.
В марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России.
Компания также остановила свои заводы на территории России.