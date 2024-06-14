Coca-Cola возвращается в Россию

сегодня в 04:18

Роспатент получил три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, пишет РИА Новости.

Речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году обладатель вывел с российского рынка.

Указано, что документы поданы для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

В марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России.

Компания также остановила свои заводы на территории России.