Coca-Cola начала массово отзывать свои напитки с европейского рынка

Дочерняя компания Coca-Cola Europacific Partners Belgium, принадлежащая международному гиганту The Coca-Cola Company, объявила о массовом отзыве своих напитков из-за превышенного уровня хлоратов в продукции, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Отзыв затрагивает шесть европейских стран: Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Великобританию и Люксембург. Под действие этой меры попадают популярные напитки компании, выпущенные после ноября 2024 года: Minute Maid, Coca-Cola, Fanta, Sprite, а также Fuze Tea, Nalu, Royal Bliss и Tropico, реализуемые как в банках, так и в бутылках.

Представители компании, комментируя ситуацию, подчеркнули масштабность отзыва, хотя точное количество отзываемой продукции не раскрыли.

В ходе проверки качества напитков на производстве в Генте было обнаружено несоответствие нормативным требованиям. Отзыв продукции затронул восемь популярных брендов: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico. Речь идет о напитках в банках и бутылках, выпущенных после ноября 2024 года.

Представители компании активно сотрудничают с государственными органами для полного изъятия проблемной партии. Значительную часть некачественной продукции уже успели остановить перед поступлением в продажу или изъять из торговых точек.