Чудакова представила в Мособлдуме доклад о бизнесе Подмосковья

И.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова представила в Мособлдуме ежегодный доклад о работе за 2025 год. Она озвучила данные о состоянии инвестиционного климата, обращениях бизнеса и мерах поддержки, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Доклад прозвучал на 133-м заседании Московской областной думы. По словам Чудаковой, Подмосковье занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2025 году в регионе работали 478 705 субъектов МСП и 1 089 461 самозанятый.

За год поступило 2 083 обращения. В 44,7% случаев права заявителей восстановлены полностью или частично, еще в 37,8% предприниматели получили разъяснения. Чаще всего бизнес обращался по вопросам земельно-имущественных отношений, действий правоохранительных органов, административных барьеров, нестационарной торговли и налогообложения. Проведенная работа позволила сохранить более 2,5 тыс. рабочих мест и обеспечить свыше 2,7 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет.

В 46 муниципалитетах действуют 37 общественных приемных, где рассматривается более 80% консультационных обращений. Совместно с прокуратурой в 2025 году направлено 68 обращений, внесено 68 представлений, 9 требований об устранении нарушений, 2 протеста, отменено 8 незаконных решений. Уполномоченный также участвовал в 50 судебных заседаниях, посетил 11 СИЗО и колоний и организовал четыре социологических исследования с участием более 30 тыс. человек.

В центре внимания остаются и системные вопросы. Среди них — налоговая реформа 2026 года, маркировка товаров, кадровый дефицит, поддержка ремесленников и сельхозпроизводителей. В регионе утверждены критерии отнесения продукции МСП к товарам ремесленников и перечень изделий, не подлежащих обязательной маркировке, а также расширены меры поддержки фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.