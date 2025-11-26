Что такое «черный» список ЦБ и как удалить себя из него — совет эксперта

Официального «черного» списка Банка России не существует, однако есть списки, которые действительно запрещают физическим лицам совершать ряд финансовых операций, сообщил РИАМО финансовый консультант Алексей Родин.

Существует база Росфинмониторинга, где аккумулируются любые нарушения, связанные с законом 115-ФЗ. Все банки отправляют информацию о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, а оттуда — в ЦБ РФ, объясняет эксперт.

По его словам, отчеты БКИ также могут формально быть «черным» списком, поскольку там отображается «финансовое поведение» клиента. Реестр ФССП отображает наличие исполнительных производств в отношении того или иного лица. Кроме того, у каждого банка есть внутренний список, в который попадают граждане, которые грубо нарушили обязательства или чем-то другим вызвали подозрение сотрудников кредитной организации. То есть существует несколько видов «черных» списков, пребывание в которых чревато ограничением финансовых действий клиента. При этом база Росфинмониторинга является наиболее важным среди них, поскольку туда попадают за участие в мошеннических схемах по переводу средств без согласия клиента. Однако банки иногда допускают технические ошибки, из-за которых честные граждане оказываются в «черном» списке, отмечает Родин.

«В таких случаях стоит обратиться в банк, который наложил запрет на финансовые операции. Организация как правило просит предъявить доказательства, что тот или иной перевод не противоречил законодательству, после чего банк снимает запрет. Как правило, это занимает несколько дней с учётом проверки», — объясняет финансовый консультант.