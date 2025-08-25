Эксперт Чернов: бензин не подешевеет без стабилизации логистики и переработки

Главные драйверы роста стоимости бензина в России сейчас — это рекордные биржевые цены, сокращение производства из-за ремонтов и инцидентов на НПЗ, логистические сбои и обсуждаемые антикризисные меры, заявил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«В сентябре текущего года я жду „плато на высоких уровнях“ в рознице и умеренную коррекцию в опте при условии продления экспортных ограничений и тонкой настройки демпфера», — поделился своим мнением эксперт относительно того, как изменятся цены на бензин в сентябре.

Оптовые котировки АИ-92/95 в августе обновляли исторические максимумы на СПбМТСБ, из-за чего кабинет министров готовит ретроспективное расширение «коридора» демпфера (порог отклонений с 10% до 15% по бензину), а также продление запрета на экспорт бензина на сентябрь, а для части участников — до октября.

«Если экспортный запрет продлят и демпфер подправят „задним числом“, перегретый опт способен остыть на 5–10% от августовских пиков к середине сентября за счет прироста предложения и снижения маржинального „уноса“ топлива в серые каналы. Но эффект ограничат продолжающиеся ремонты и повреждения НПЗ и риски новых атак по инфраструктуре», — говорит Чернов.

Сетевые АЗС постараются «сгладить» волатильность. Сезонный спад частного автотрафика после пика отпусков поможет, но уборочная кампания держит спрос на дизель, добавляет он.

Среди основных рисков роста цен новые внеплановые простои крупных НПЗ, логистические ограничения и любое ослабление контроля за биржевыми продажами и взаимозачетами ВИНКов, говорит аналитик.

«К основным факторам ожидания снижения цен можно отнести ускоренный выход НПЗ из ремонтов, ужесточение биржевых нормативов продаж и фактическое включение „широкого“ демпфера уже за август, тогда коррекция опта может быть глубже и быстрее. На сегодня регуляторные сигналы подтверждают приоритет стабилизации внутренних поставок и цен, однако серьезного разворота к удешевлению без устойчивого восстановления переработки и нормализации логистики не ожидаю», — заключает эксперт.