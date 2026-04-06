Поддержку текущему курсу рубля в паре с юанем в апреле может оказать отчисление в бюджет дополнительного дохода от повышения нефтяных цен, однако давление на рубль сохраняется из-за сокращения ВВП и геополитической нестабильности, рассказал РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля в паре с юанем в апреле может получить поддержку из-за отчисления в бюджет дополнительного дохода от роста цен на нефть, которое способно увеличить продажи валютной выручки, отметил он. Между тем не на стороне рубля — данные Минэкономразвития РФ по сокращению ВВП в феврале, что может быть связано с сезонным фактором из-за уменьшения рабочих дней в последний зимний месяц на фоне праздника. Напряженности рынку продолжает добавлять геополитическая нестабильность, добавил финансист.

«В фокусе — рост общего объема торгов юанем на Московской бирже в марте на 40% выше, чем в феврале, на фоне текущего дефицита иностранной валюты, который привел к росту стоимости заимствований в юанях», — констатировал Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 6 по 10 апреля составит 11,3-11,6 рубля.

