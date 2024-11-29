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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО по итогам девяти месяцев выросла в 2,8 раза

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров компании, за январь — сентябрь 2024 года выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 989,9 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), на конец отчетного периода составила 842 млрд рублей.

Выручка холдинга выросла на 20% и составила 7,5 трлн рублей.

EBITDA холдинга выросла на 23%, достигнув 2,141 трлн рублей. Это показатель стал одним из самых высоких за всю историю компании.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших российских компаний по объему инвестиций. На первом месте в этом списке находится «Газпром».