Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4%

По итогам прошлого года чистая прибыль российской транспортной группы FESCO по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 37,8 млрд рублей. Это на 4% ниже аналогичного показателя 2022 года (39,4 млрд рублей), сообщает «Интерфакс» .

По данным отчета компании, в 2023 году выручка FESCO составила 172 млрд рублей (+5,7%). Показатель EBITDA транспортной группы снизился на 25%, до 53,6 млрд рублей, в то время как рентабельность по итогам прошлого года снизилась до 31% (-13 п. п.).

По состоянию на конец декабря чистый долг FESCO вырос до 2,631 млрд рублей. В конце 2022 года он составлял 24,809 млрд рублей.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому госкорпорации «Росатом» переходят акции транспортной группы FESCO, которые находятся в государственной собственности.