Число самозанятых в Подмосковье увеличилось на 7%

В третьем квартале 2025 года количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, увеличилось более чем на 70 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Подмосковье не падает интерес к работе в статусе самозанятых. Об этом говорят цифры. Недавно мы переступили отметку в 1 млн зарегистрированных на территории Московской области самозанятых — сегодня это уже порядка 1 млн 29 тысяч предпринимателей в таком статусе. Таким образом, в третьем квартале в Подмосковье было зарегистрировано 70,7 тысяч самозанятых», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также уточнила, что в процентном соотношении рост в третьем квартале составил 7,3%. При этом с начала года количество самозанятых в регионе увеличилось на 184,4 тысячи или 21,8%.

Самозанятые Подмосковья реализуют проекты в таких сферах, как строительство, автомобильные перевозки, образование и индустрия красоты, ИТ, маркетинг, пищевое производство и другие.

Для предпринимателей, работающих в Московской области, доступны различные меры поддержки. Более подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Подмосковья, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.