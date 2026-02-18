Число резидентов ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье за десять лет увеличилось на 60 компаний

С 2015 по 2025 годы количество резидентов особой экономической зоны «Дубна» в Московской области выросло с 90 до 150 компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За десять лет число резидентов ОЭЗ «Дубна» увеличилось почти на 60 компаний и достигло 150. Объем инвестиций, привлеченных резидентами на площадку, превысил 112 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за этот период количество рабочих мест, созданных резидентами, выросло с 1700 до 11 000. Сейчас каждый одиннадцатый сотрудник всех российских особых экономических зон работает именно в «Дубне». Ежегодно на площадке появляется не менее 1000 новых рабочих мест, а в 2024 году этот показатель превысил 2000 специалистов.

ОЭЗ «Дубна» продолжает привлекать высокотехнологичные компании и создавать условия для развития инновационного бизнеса в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.