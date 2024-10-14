Число промышленных площадок в Москве выросло до 4,5 тыс

Количество промышленных площадок в столице на сегодняшний день превышает 4,5 тыс. Рост числа связан с благоприятным инвестиционным климатов в городе, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Количество занятых в промышленности увеличилось до 750 тыс. человек. Ликсутов отметил, что к 2030 году число промпроизводств вырастет до 5,5 тыс., а их сотрудников — до 850 тыс.

«Увеличивать количество производств и рабочих мест, объемы выпуска продукции, а также удерживать лидирующие позиции Москвы и ее индустриального сектора в мировых рейтингах позволяют эффективные программы поддержки, которые были разработаны по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня у предприятий есть свыше 20 инструментов, чтобы найти площадку под размещение производства и выйти на экспортные рынки», — уточнил Ликсутов.

Ранее градоначальник сообщил, что в следующем году город поддержит развитие высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции.

Каждый год в столице открывается до 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что с начала года на 11% выросло количество предприятий, занятых в сфере электроники и приборостроения.

«Теперь в этой отрасли работает более 860 заводов. Также на 9,3% — примерно до 320 — увеличилось число пищевых производств. Столичные промышленники выпускают мясные, молочные, хлебобулочные, кондитерские изделия», — прокомментировал Гарбузов.

Появление новых предприятий в столице стимулирует рост индекса промышленного производства. По прогнозным данным, на конец текущего года этот показатель составит 121,3%.

Столица занимает лидирующую позицию по количеству заключенных офсетов среди регионов РФ. Около 80% от всех офсетных контрактов, заключенных в России, приходится на Москву.