Число МСП в Подмосковье увеличилось на 4 тыс за месяц

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье превысило 456 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 377 субъектов МСП, из которых более 316 тысяч — индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 16,8 тысяч предприятий МСП, причем в апреле в регионе зарегистрировано порядка 4 тысяч таких компаний», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что сегодня предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе, а также субсидии при выходе на маркетплейсы. Подать заявку на получение поддержки можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.

Также в Подмосковье стартует шестинедельная образовательная программа наставничества для начинающих предпринимателей и самозанятых, организованная центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В соответствии с условиями программы, каждый участник получит наставника, который будет сопровождать его на протяжении всего обучения. Победители программы будут определены в результате финальной защиты проекта.

Больше информации о мероприятиях для предпринимателей, в том числе образовательных, доступно на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.