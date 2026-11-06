Число молодых клиентов ломбардов выросло на 20%

Число клиентов ломбардов SUNLIGHT в возрасте 18–24 лет за январь — сентябрь 2026 года выросло на 20% год к году. Эта группа стала самой быстрорастущей в сети, сообщает Газета.ru .

По данным компании, общий спрос на услуги сети увеличился на 11%, число повторных обращений — на 12%. Средний заем составил 30–35 тыс. рублей, а средний срок пользования деньгами сократился на 3%. Клиенты выкупают 85–90% заложенных вещей.

Самой многочисленной остается группа 35–44 лет: на нее приходится 35% клиентов. Медианный возраст посетителя составляет 39 лет. Женщины формируют 68% клиентской базы, мужчины — 32%. Число клиентов 45–54 лет выросло на 11%, а среди людей старше 65 лет показатель снизился на 4%.

Сильнее всего аудитория увеличилась в региональных городах-миллионниках — на 34%. В малых и средних городах рост составил 17%, в Москве — 6%, в Санкт-Петербурге — 6,5%.

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