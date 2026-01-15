сегодня в 12:59

Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тыс в 2025 году

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье по итогам 2025 года увеличилось на 21 тысячу и достигло 478,7 тысячи, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что по итогам 2025 года в регионе зарегистрировано 478,7 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Рост составил 21 тысячу предприятий по сравнению с предыдущим годом.

Из общего числа предпринимателей 346,6 тысячи ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя, остальные зарегистрированы как юридические лица.

Екатерина Зиновьева также подчеркнула, что в 2025 году в Подмосковье продолжат действовать все существующие меры поддержки малого бизнеса. Подробная информация о программах поддержки размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.