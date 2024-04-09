Число контролируемых россиянами иностранных фирм выросло на 21%

За год количество контролируемых россиянами зарубежных компаний увеличилось на 21%, до 45,6 тыс., сообщает РБК .

ФНС предоставило статистику по итогам отчетного 2022 года. Число декларируемых контролируемых иностранных компаний (КИК) растет каждый год, а в 2022 году темпы прироста стали рекордными с 2017 года (тогда было плюс 33%).

Уведомления о наличии КИК за 2022 год предоставили свыше 18,3 тыс. налогоплательщиков. 98% задекларированных КИК — это иностранные организации, а 2% составляют зарубежные структуры без образования юридического лица.

В прошлом году налогоплательщики отчитывались за 2022 год (организации подавали сведения до 20 марта, физлица — до начала мая).

Как пояснил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек, прибыль или убыток подобных компаний признается для уплаты НДФЛ в году, который следует за календарным годом, когда заканчивается финансовый год КИК. То есть, если у фирмы финансовый год равен календарному, то прибыль КИК за 2021 год признается доходом физлица за 2022 год.

Он добавил, что иностранные компании, контролируемые россиянами и созданные в 2022 году, попадут в статистику ФНС за 2023 год.