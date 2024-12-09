Чиновник из Чечни завладел бывшими активами Danone

Бывший замглавы Минсельхоза Чечни и экс-заммэра Грозного Руслан Алисултанов стал владельцем компании, купившей бывшие активы французской Danone в России. Несколько дней назад чеченский чиновник приобрел 100% ООО «Юнимилк» (бывшая «Вамин-Татарстан»), которой принадлежат 99% в ООО «Вамин Р». Последняя контролирует группу Health & Nutrition (H&N), в которую входят бывшие активы Danone в РФ, сообщает РБК .

В H&N подтвердили, что Алисултанов владеет 100% компании «Вамин-Татарстан», которую ранее переименовали в «Юнимилк». В пресс-службе группы добавили, что «Юнимилк» «косвенно контролирует» саму группу компаний Health & Nutrition.

Детали сделки в группе компаний раскрывать отказались.

В мае 2024 года французская Danone объявила о состоявшейся продаже своего бизнеса в России. Покупателем выступило ООО «Вамин Р». Газета Financial Times утверждала, что структура татарстанского молочного холдинга «Вамин» заплатила 17,7 миллиарда рублей (191,5 миллиона долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone.