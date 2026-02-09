Черный кредитор в «тюменской матрешке»: ямальцам предлагают кредиты в крипте

Жителей Ямала предупредили о появлении в «тюменской матрешке» черного кредитора. Были выявлены признаки незаконной деятельности у проекта под названием «DigiCash», сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Тюменского отделения Банка России.

«Банк России предупреждает жителей Тюменской области, Югры и Ямала о нелегальном кредиторе „DigiCash“. Регулятор выявил в деятельности проекта „DigiCash“ признаки нелегального кредитора. Информация об этом внесена в предупредительный список Банка России», — отметили представители ЦБ РФ.

Данная организация в мессенджерах предлагает жителям Ямала оформить займ, который может быть предоставлен как в криптовалюте, так и в рублях. Кредитор открыто заявляет своим потенциальным клиентам о том, что его деятельность незаконна. Более того, у компании отсутствует лицензия на осуществление финансовых операций.

Недобросовестные кредиторы игнорируют установленные правила, обязательные для законных микрофинансовых организаций. В частности, в своих рекламных предложениях они обещают привлекательные процентные ставки, тогда как на практике начисляются завышенные проценты, пояснила управляющая Тюменским отделением Банка России Елена Никитина.

