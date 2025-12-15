Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промышленного комплекса

Одно из крупнейших пищевых производств Москвы, основанное больше 50 лет назад, выпускает свыше 100 тыс. тонн продукции в год, сообщает Telegram-канале «Москва: инвестиции и промышленность».

Поставки идут в 40 регионов страны, но основной объем — для московского рынка.

«Статус промкомплекса даст предприятию налоговые льготы, которые, помимо экономии, помогут запуску новых и модернизации существующих мощностей. Уже 53 предприятия в Москве имеют статус промкомплекса. На них создано 62,7 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.

Также вице-президент компании «Спецкабель» Сергей Лобанов уточнил, что меры государственной поддержки играют важную роль в реализации проектов нашего завода.

«Например, земля под строительство нового производства „Спецкабель“ в Москве предоставлена нам столичными властями на льготных условиях. Также на строительство нам удалось привлечь льготный займ под 3% годовых — практически бесплатно с учетом текущих ставок на коммерческие кредиты. Кроме того, мы расширяем статус промышленного комплекса на все здания и производства и ожидаем экономию по налоговым платежам порядка 40 млн рублей в год. В нынешних экономических условиях любая возможность сокращения затрат особенно ценна», — отметил вице-президент компании «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что развитие высоких технологий — одно из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны.