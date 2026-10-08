Через платформу резидента ОЭЗ «Дубна» выдали займы на 37,2 млрд руб

Инвестиционная платформа компании «ДжетЛенд» с 2018 года обеспечила выдачу займов на общую сумму 37,2 млрд рублей. Финансирование привлекли более 4,2 тыс. компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ИТ-компания «ДжетЛенд» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Ее основной продукт — краудлендинговая платформа для привлечения финансирования в различные проекты. С 2018 года через нее выдали займы на 37,2 млрд рублей.

Собственная система оценки заемщиков анализирует более 300 параметров. Алгоритмы машинного обучения классифицируют заемщиков по уровню риска. Модель регулярно обновляют с учетом актуальных данных о платежной дисциплине и дефолтах.

С момента запуска платформы финансирование привлекли свыше 4,2 тыс. уникальных компаний. Сервисом пользуются более 20 тыс. активных инвесторов. За последние 30 дней среднее время сбора одного займа составило около 10 часов.

«Для нас инновация имеет ценность только тогда, когда улучшает продукт для всех его участников. Бизнес получает более быстрый доступ к капиталу, инвестор — удобный и прозрачный инструмент с автоматической диверсификацией и понятным риск-профилем, а платформа — масштабируемую и устойчивую бизнес-модель», — прокомментировал генеральный директор ООО «ДжетЛенд» Роман Хорошев.

Он добавил, что цель компании — создать продукт для инвестиций в российский малый и средний бизнес, способный конкурировать с традиционными финансовыми инструментами за место в портфеле инвестора благодаря удобству, прозрачности и качеству управления риском.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.