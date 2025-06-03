сегодня в 15:53

Чемезов: «Ростех» рассчитывает на снижение ключевой ставки на заседании ЦБ

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация надеется на уменьшение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка, сообщает «Интерфакс» .

«Мы ожидаем, причем уже очень давно. Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет», — сказал Чемезов.

Решение о ключевой ставке будет приниматься на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет 6 июня.

Чемезов и ранее говорил, что высокие ставки кредитования на сегодняшний день сдерживают отечественную промышленность и чреваты возможным банкротством предприятий в стране.

Ключевая ставка находится на уровне 21% с осени 2024 года.