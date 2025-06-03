Чемезов: «Ростех» рассчитывает на снижение ключевой ставки на заседании ЦБ
Фото - © Центральный банк России в Москве/Медиасток.рф
Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация надеется на уменьшение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка, сообщает «Интерфакс».
«Мы ожидаем, причем уже очень давно. Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет», — сказал Чемезов.
Решение о ключевой ставке будет приниматься на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет 6 июня.
Чемезов и ранее говорил, что высокие ставки кредитования на сегодняшний день сдерживают отечественную промышленность и чреваты возможным банкротством предприятий в стране.
Ключевая ставка находится на уровне 21% с осени 2024 года.