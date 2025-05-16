Чем заменить новые доллары в поездке за границу — мнение аналитика

Есть несколько способов заменить новые доллары в зарубежной поездке, если не удалось купить их в обменном пункте внутри России, рассказал РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Отсутствие долларов нового образца не должно стать серьезной проблемой для туристов, сказал эксперт.

Во-первых, можно обменять рубли в России на другую валюту (например, на юани или евро) и затем, по прибытии в ту или иную страну, конвертировать ее уже в доллары, если существует такая необходимость.

«Действительно в пунктах прибытия в других странах часто не принимают рубли, а другую валюту могут принять, хотя есть вероятность дополнительных издержек на комиссии и обмен», — комментирует Расторгуев.

Альтернативой также становятся карты, оформленные в иностранных банках, в Армении, Казахстане, Узбекистане, Турции или ОАЭ. Такие карты можно завести лично или через финтех-сервисы, и они особенно удобны для тех, кто часто путешествует или живет за границей.

По мнению аналитика, нужно помнить, что в ряде стран принимают российскую карту «Мир», а вся доступная информация есть на сайте НСПК или «Мир Онлайн».

Что касается сообщений о том, что за рубежом не принимают доллары старого образца, то они не совсем отвечают действительности. Нужно изучать ситуацию по каждой стране: во многих регионах мира, куда устремляются российские туристы, по-прежнему без каких-либо проблем принимают старые доллары зеленого цвета.