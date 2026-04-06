Часть экспортеров российского металлургического угля стала отзывать предложения

Из-за нестабильности в морских перевозках, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, некоторые экспортеры российского металлургического угля начали отзывать свои предложения. Это связано с желанием избежать дополнительных затрат на фрахт, сообщает «Коммерсант» .

Отзыв офертов уже привел к росту цен на сырье в Китае. При этом аналитики считают, что длительное сдерживание поставок может побудить импортеров искать замену российскому углю.

На последней неделе марта цена на кузбасский коксующийся уголь марки ГЖ в Китае достигла отметки в 150–160 долларов за тонну (CFR; с учетом фрахта). Согласно обзору NEFT Research, это произошло из-за отказа большинства сибирских экспортеров от своих предложений. По данным аналитиков, в середине марта котировки на эту марку находились в диапазоне 110–140 долларов за тонну.

Как отметил партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, отказы от предложений обусловлены высокими и быстро меняющимися ставками на фрахт в условиях ближневосточного конфликта. Угольщики избегают сделок, чтобы не столкнуться с непредвиденными и труднопредсказуемыми логистическими издержками.

По словам эксперта, дополнительную нестабильность создают цены на бункерное топливо. Несмотря на увеличение мировых цен, чистая прибыль экспортеров уменьшается из-за возросших затрат на фрахт.

