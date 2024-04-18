Он пояснил, что с конвейера завода сойдут автомобили китайского производства.

«Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Завод в индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск запустили в 2019 году. На его открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин. Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 15 млрд рублей.

Выпуск автомобилей на предприятии остановился в марте 2022 года после начала спецоперации. Позднее немецкий концерн принял решение о продаже своих активов в РФ, в том числе автозавода в Подмосковье. Их весной 2023 года приобрела дилерская группа «Автодом».