Путин озвучил дедлайн по утверждению новых нацпроектов
Путин: новые нацпроекты должны утвердить до конца года
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Российский президент Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года. По его словам, подготовкой нацпроектов сейчас заняты федеральное правительство и региональные власти, сообщает Life.ru.
Подробнее об этом Путин рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам 27 апреля.
«Они (нацпроекты — ред.) должны быть утверждены до конца текущего года», — заявил президент.
По словам главы государства, в мае также пройдет заседание Госсовета и Совета по национальным проектам, где обсудят текущие итоги работы по данным направлениям.
Накануне Владимир Путин объявил о докапитализации Фонда развития промышленности на 300 млрд рублей.