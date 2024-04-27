Путин озвучил дедлайн по утверждению новых нацпроектов

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Путин: новые нацпроекты должны утвердить до конца года

Российский президент Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года. По его словам, подготовкой нацпроектов сейчас заняты федеральное правительство и региональные власти, сообщает Life.ru .

Подробнее об этом Путин рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам 27 апреля.

«Они (нацпроекты — ред.) должны быть утверждены до конца текущего года», — заявил президент.

По словам главы государства, в мае также пройдет заседание Госсовета и Совета по национальным проектам, где обсудят текущие итоги работы по данным направлениям.

Накануне Владимир Путин объявил о докапитализации Фонда развития промышленности на 300 млрд рублей.