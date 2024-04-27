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В ОЭЗ «Дубна» запустили производство запчастей для буровых установок

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Альфа Инжиниринг» запустила производство запчастей для буровых установок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Альфа Инжиниринг» разрабатывает и производит компоненты тормозных систем, а также их составных частей и комплектующих.

«В этом году на предприятии реализован еще один проект, в рамках которого запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции. Инвестиции в проект — 50 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта резидент ОЭЗ «Дубна» создал порядка 30 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Тормозной суппорт компании «Альфа Инжиниринг» изготовлен полностью из отечественных комплектующих. Компания планирует продолжить развивать импортозамещающее направление в сфере машиностроения и разработать еще несколько моделей тормозных механизмов для специальной техники, которые станут аналогами импортных образцов.

Больше информации об инвестпроектах, реализуемых в Подмосковье, доступно на инвестиционном портале Московской области.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.