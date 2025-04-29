Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад открыл второй день открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», поприветствовав участников и пожелав им успешной работы, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Мохамад в свое время сотворил «экономическое чудо», превратив Малайзию в передового экспортера высокотехнологичной продукции. В этом году политику исполняется 100 лет. Он не смог лично принять участие в открытом диалоге, но обратился к участникам с напутствием.

Мохамад поблагодарил НЦ «Россия» за приглашение выступить на мероприятии и пожелал всем приятного дня. Он поделился с участниками своими мыслями, взглядами на тему экономики, а также подробно рассказал о своем опыте.

В 2003 году президент РФ Владимир Путин вручил политику Орден Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Малайзией.

Открытый диалог проводится в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. На мероприятии обсуждают будущее мирового развития.