Бывший глава Центробанка спрогнозировал скачок цен из-за роста курса доллара

Экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин выразил мнение, что возможен очередной скачок цен, вплоть до двузначной инфляции, из-за волатильности курса рубля к доллару, сообщает Газета.ru .

По его словам, один из факторов, способствующих инфляции, включает в себя рост цен на импортные товары. Это, с определенным запаздыванием, ведет к увеличению цен на продовольственных рынках, так как доля импорта может не ограничиваться только продуктами питания.

Кроме того, действуют односторонние санкции, касающиеся поставок продовольствия из Европейского Союза, напомнил Дубинин.

Эти меры были введены ранее как ответные действия. Все события сейчас формируют высокие уровни инфляции, которые, по оценкам бывшего главы Центробанка, будут ощущаться в течение следующих шести месяцев.

«А вот какие конкретные цифры будут, я предсказывать не берусь. Можно только сказать, что они будут двузначными», — добавил Дубинин.

Он также отметил, что текущие события не указывают на начало нового финансового кризиса.

По мнению бывшего главы ЦБ, любой кризис сопровождается тяжелыми последствиями для финансовых учреждений — банкротствами, закрытием организаций, массовыми увольнениями, а также активными действиями вкладчиков, снимающих свои средства из банков.

На данный момент, как подчеркнул Дубинин, таких явлений не наблюдается.