Бывшая Zara рискует проиграть суд с Воронежской таможней на 796 млн руб

Компании «Новая Мода», прежде входившей в корпорацию Inditex и занимающейся управлением брендами Maag, Dub, Ecru и Vilet, предстоит оспаривать претензии Воронежской таможни на сумму около 796 млн рублей, сообщает Постньюс .

Предметом спора стала камеральная проверка. Таможенные органы вынесли 767 решений о корректировке таможенной стоимости, утверждая, что компания должна была включить в нее дополнительные выплаты, а именно: приблизительно 460 млн рублей дивидендов, а также около 336 млн рублей лицензионных платежей и НДС.

«Новая Мода» добивается отмены данных решений и внесения правок в 767 товарных деклараций. Ввиду значительного объема спора, судебное разбирательство ведется параллельно по нескольким делам.

Постньюс отмечает, что позиции компании выглядят слабыми. Суд настаивает на привязке спорных сумм к каждой декларации, при этом судебная практика по подобным случаям зачастую складывается в пользу таможенных органов. Дополнительную сложность в ситуацию добавляет ранее проигранное дело с Воронежской таможней, в результате которого компании было доначислено 78 млн рублей пошлин и НДС.

