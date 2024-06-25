Бывшая Polymetal сообщила о делистинге акций с Мосбиржи

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Решение приняли из-за санкций США против торговой площадки, сообщает «Коммерсант».

Торги акциями закончатся 30 сентября. После сообщения на открытии торгов на Мосбирже акции Polymetal сократились на 27%.

«Санкции OFAC против Московской биржи и связанные с ними риски продолжения листинга Solidcore, а также жесткое ограничение прав акционеров на Московской бирже подрывают аргументы в пользу листинга Solidcore на Московской бирже», — рассказал гендиректор группы Solidcore Resources plc.

По словам директора, после продажи активов РФ в марте этого года компания потеряла связи с Россией. Именно поэтому руководство и совет директоров решили подать заявку на отмену листинга.

Акционерам рекомендовали обменять свои акции на бумаги казахстанской биржи в соотношении один к одному до 30 сентября этого года.