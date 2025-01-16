Британская энергокомпания ВР сократит 4,7 тыс работников из-за внедрения ИИ

Британская энергетическая компания BP объявила о сокращении 4,7 тыс. рабочих мест, что затронет примерно 3 тыс. сотрудников подрядных организаций. Гендиректор Мюррей Очинклосс в своем письме к сотрудникам указал на необходимость преобразований и поддержки друг друга в сложные времена, сообщает «Царьград» со ссылкой на Bloomberg.

«Я понимаю и осознаю неопределенность, которую это несет для всех, чья работа может оказаться под угрозой», — написал директор.

Основной акцент компании теперь делается на прибыльные проекты, в то время как менее успешные инициативы, включая устойчивые «зеленые» цели, отправляются в небытие. Важные меры по сокращению затрат, по словам Очинклосса, продолжатся в последующие годы, а с июня 2024 года компания приостановила реализацию 30 проектов.

BP делает ставку на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в свою деятельность, что должно повысить эффективность работы. Ранее компания отказалась от амбициозных планов значительно увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику.