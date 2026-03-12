Бренды Подмосковья подключились к Платформе роста Wildberries

Порядка 50 компаний из Московской области присоединились к программе поддержки «Платформа роста», которую запустила объединенная компания Wildberries & Russ. Проект презентовали на встрече с предпринимательским сообществом региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания РВБ объявила о запуске «Платформы роста» в Московской области. Программа направлена на комплексную поддержку предпринимателей. К ней уже присоединились около 50 производителей косметики, одежды, товаров для дома и другой продукции под собственными брендами.

«Подмосковных брендов гораздо больше, поэтому количество участников программы из Московской области будет расти», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным РВБ, в 2025 году объем продаж товаров подмосковных брендов увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом. Рост связывают с развитием инструментов для продавцов: логистики, рекламных сервисов, аналитики и поддержки на всех этапах работы. Многие предприниматели отмечают, что выход на маркетплейсы помогает расширить аудиторию и увеличить выручку.

«Московская область стала 41-м регионом в «Платформе роста». Участие в проекте откроет дополнительные возможности для масштабирования и укрепления позиций на рынке», — рассказала руководитель программы Юлия Полетаева.

Сейчас в «Платформе роста» участвуют более 1200 брендов из десятков регионов России. На Wildberries также действует раздел «Сделано в Московской области», где представлено свыше 50 тысяч товаров местных производителей. Проект запустили в декабре 2024 года совместно с Агентством стратегических инициатив. Его цель — развитие предпринимательства в регионах и рост производства российских товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.