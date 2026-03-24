Брендам вредно бесплатно раздавать подарки: перекупы угрожают репутации

«В массмаркете как правило ошибки при организации таких акций влекут репутационные потери и работу в ноль, когда вся маржинальность съедается затратами на саму акцию. Подарки не создают дополнительную лояльность покупателей и целевой аудитории, так как достаются не постоянным покупателям и тем, кто будет возвращаться за новыми покупками, а тем, кто перепродаст их, потому что успел», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что в то же время массовые перепродажи подарков приводят к обесцениванию бренда и подвергают заметному риску проведение дальнейших акций компании из-за появления «охотников за подарками», нацеленных исключительно на перепродажу.

«Важно сказать, что успех акций по раздаче подарков зависит от специфики деятельности продавца. Некоторые бренды используют практику постоянных маленьких подарков даже без покупок для действующей аудитории и сохранения постоянного внимания покупателей, в то время как бренды, например, в косметическом сегменте, применяют подарки как мотивацию к большему количеству покупок или как возможность использования накопившихся бонусов», — отметил эксперт.

Исмаилов уточнил, что подарки могут также быть элементом геймификации, то есть интеграции различных игровых механик с набором баллов для дальнейшего обмена на подарки.

«Даже если эти подарки в дальнейшем используются не в личном потреблении, такие механики позволяют удерживать и вовлекать клиентов, повышать лояльность и шансы на повторные покупки, а также создают позитивный и интересный опыт», — заключил он.

