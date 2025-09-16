Бренд имеет значение: цены на сливочное масло отличаются в 5 раз

сегодня в 13:17

«Ценозавр»: цены на сливочное масло в России за год выросли более чем на 28%

Анализ изменения стоимости сливочного масла от разных производителей позволил определить, что средняя цена по России за упаковку весом 180 грамм в августе составила 254,3 рубля, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Годовой прирост стоимости сливочного масла равен 28,3%, отметили эксперты сервиса. Цены на продукт отличаются в пять раз.

По регионам самые высокие цены наблюдаются в Приморском крае (324,7 рубля), самые низкие — в Республике Алтай (165,8 рубля).

Если анализировать данные по торговым сетям, то дороже всего купить пачку масла можно во «ВкусВилл» (394 рублей), дешевле всего — в магазинах «Светофор» (131,1 рубля).

По брендам наблюдается следующая картина. Премиум-сегмент Laplandia обойдется россиянам в 389,4 рубля. Самые низкие цены у масла «Буренкин луг» — 73,1 рубля, рассказали в «Ценозавре».