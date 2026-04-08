Бразилия нарастила импорт удобрений из России до рекордного значения

В апреле 2026 года Бразилия увеличила импорт российских удобрений до рекордного с ноября прошлого года уровня в 348 миллионов долларов, об этом сообщает РИА Новости .

Согласно статистике, стоимость апрельских поставок агрохимикатов из России достигла указанной суммы, что на 25% выше показателя годичной давности и является максимумом за пятимесячный период.

По объему в тоннах ввоз вновь перешагнул отметку в один миллион тонн, чего не наблюдалось с последних месяцев 2024 года.

Россия продолжает удерживать лидерство среди поставщиков удобрений на бразильский рынок, занимая 28% от общего импорта. Вторую позицию заняло Марокко, сместив Канаду после роста поставок в 2,3 раза — до 219 миллионов долларов. Третьим стал Китай, увеличивший экспорт в 1,7 раза до 117 миллионов.

Канада, в свою очередь, опустилась на четвертое место с объемом поставок в 105 миллионов долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.