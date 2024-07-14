сегодня в 12:35

Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из РФ почти вдвое

РФ и Бразилия укрепляют экономическое сотрудничество, в июне поставки российских нефтепродуктов выросли почти в два раза, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Всего в Бразилию доставили 1,06 млн тонн нефтепродуктов. За это правительство южноамериканской страны заплатило 683,5 млн долларов. Данные об импорте предоставила местная статслужба.

Объемы поставок за месяц оказались больше показателей июня прошлого года в 1,7 раза. Стоимость товара увеличилась в 1,9 раза.

В результате РФ стала основным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. В частности, речь идет о дизеле и бензине.